La Chapelle Saint-Michel de Rochecoul a été édifiée en 1880-1881 à partir des plans de l’architecte briochin, Jules Morvan. Sur l’îlot Saint-Michel, sa construction a pris place sur les fondations d’une autre chapelle datant du XIIIème siècle qui appartenait à l’abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois. En 1880, la municipalité et une souscription populaire financent sa construction dont le clocheton est surmonté d’une statue en fonte de Saint-Michel terrassant le démon. Elle est bénie le 9 octobre 1881. Successivement lieu de recueillement, lieu de culte et de pardon en principe le jour de la Saint-Michel (29 septembre), la chapelle est aujourd’hui un lieu de curiosité et de visites commentées.

