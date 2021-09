Gandren Chapelle Saint-Médard Gandren, Moselle Visitez librement l’une des plus anciennes chapelle du Pays Thionvillois Chapelle Saint-Médard Gandren Catégories d’évènement: Gandren

Moselle

Visitez librement l’une des plus anciennes chapelle du Pays Thionvillois Chapelle Saint-Médard, 18 septembre 2021 10:00, Gandren. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Médard. Gratuit

18 et 19 septembre Visitez librement l’une des plus anciennes chapelle du Pays Thionvillois * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle Saint-Médard Rue de la Chapelle, 57570 Gandren Gandren 57570 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15806081.jpg?_ts=1630405563905 03 82 56 00 02 https://fr.tourisme-ccce.fr/ https://fr-fr.facebook.com/CCCE.Cattenom/

L’architecture étonnante de la chapelle Saint-Médard à Gandren, l’une des plus anciennes du Pays Thionvillois, est en partie due au seul reste de l’édifice primitif, la tour-clocher romane avec son toit en bâtière. Devant la façade, vous pourrez admirer l’ancienne cloche de 1418.

Crédits : ©OT CCCE Gratuit ©Aimelaime, sous licence Creative Commons

Détails Catégories d’évènement: Gandren, Moselle Autres Lieu Chapelle Saint-Médard Adresse Rue de la Chapelle, 57570 Gandren Ville Gandren Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Chapelle Saint-Médard Gandren