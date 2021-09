Beaumont-en-Verdunois Chapelle Saint-Maurice Beaumont-en-Verdunois, Meuse Visite guidée de la chapelle d’un village « Mort pour la France » Chapelle Saint-Maurice Beaumont-en-Verdunois Catégories d’évènement: Beaumont-en-Verdunois

Meuse

Visite guidée de la chapelle d'un village « Mort pour la France » Chapelle Saint-Maurice, 19 septembre 2021 15:00, Beaumont-en-Verdunois

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée de la chapelle d’un village « Mort pour la France » * Découvrez la chapelle commémorative du village détruit de Beaumont-en-Verdunois ! Le service culturel du Grand Verdun propose d’évoquer l’histoire de ce village à travers l’architecture de sa chapelle au cours d’une visite animée par Catherine Kremer, guide-conférencière. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

*

Gratuit.

Chapelle Saint-Maurice 55100 Beaumont-en-Verdunois Beaumont-en-Verdunois 55100 Meuse

Beaumont-en-Verdunois fait partie des neufs villages déclarés « Morts pour la France » et non reconstruits à la suite de la Première Guerre mondiale. Des rectangles de terre dessinent l’emplacement des maisons anéanties. On aperçoit l’entrée des caves écroulées. Une petite chapelle Saint-Maurice dressée au cœur de la commune, à côté du monument aux morts a été construite en 1933. Au sommet, vestige de l’avant-guerre, le cimetière communal, avec ses tombes antérieures à la guerre semble veiller sur la commune. Une borne Vauthier est visible à Beaumont.

Crédits : ©Service Communication CAGV Gratuit ©Hans A. Rosbach sous licence Creative Commons

