Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d'art et d'histoire Chapelle Saint-Martin / Rohan, 19 septembre 2021 16:00, Rohan

Dimanche 19 septembre, 16h00 Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire * Le Pays des Rohan, un nouveau Pays d’art et d’histoire Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays des Rohan, au cœur de la Bretagne, font aujourd’hui l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au label Pays d’art et d’histoire. Cette dernière est autant l’aboutissement d’un important travail collectif que le début de 10 ans de travail pour la connaissance, la protection et la valorisation des patrimoines du territoire.

Claire Tartamella, en charge de la candidature, présentera lors de cette conférence les patrimoines du territoire et l’état de leur connaissance dans le cadre de l’Inventaire participatif régional, ainsi que les objectifs du projet Pays d’art et d’histoire pour les prochaines années. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Nombre de places limité, pass sanitaire obligatoire / sur réservation :

Chapelle Saint-Martin / Rohan 56580, Rohan Rohan 56580 Morbihan

La chapelle Saint-Martin fut reconstruite au XIXe siècle à l’emplacement d’un précédent édifice religieux. Elle est située sur les hauteur d’une motte castrale dont la Famille Rohan est à l’origine. A la fois site religieux et militaire, l’édifice d’origine faisait partie de l’ensemble défensif développé au début du XIIe siècle.

