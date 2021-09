Osmoy-Saint-Valery Chapelle Saint-Martin Osmoy-Saint-Valery, Seine-Maritime Visite guidée de la chapelle Saint-Martin de Maintru Chapelle Saint-Martin Osmoy-Saint-Valery Catégories d’évènement: Osmoy-Saint-Valery

Visite guidée de la chapelle Saint-Martin de Maintru
Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00
Visite guidée de la chapelle Saint-Martin de Maintru

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Possibilité de donations.

Chapelle Saint-Martin
116 Hameau de Maintru, 76660 Osmoy-Saint-Valéry
Osmoy-Saint-Valery 76660
Seine-Maritime

Visite guidée de la chapelle de Maintru, 76660 Osmoy-Saint-Valéry. Consacrée à Saint-Martin, la chapelle fut érigée au XIIIe siècle puis remaniée en partie aux siècles suivants. Elle était l’église paroissiale du hameau de Maintru avant de devenir chapelle communale au XIXe siècle. Elle était au centre de processions rituelles auxquelles se rassemblaient les fidèles des villages alentours. Fermée au public en juin 1965, la chapelle fut désaffectée au culte en novembre 1966. Suite à de nombreux désordres, la chapelle est aujourd’hui en état de péril. Depuis mai 2019, les membres de l’association Les Mousquepierres ont pour objectif de sauvegarder et restaurer la chapelle.

