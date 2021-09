Beurey-Bauguay Chapelle Saint-Martin Beurey-Bauguay, Côte-d'Or Chapelle Saint-Martin Chapelle Saint-Martin Beurey-Bauguay Catégories d’évènement: Beurey-Bauguay

Côte-d'Or

Chapelle Saint-Martin Chapelle Saint-Martin, 18 septembre 2021 10:00, Beurey-Bauguay. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Martin. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Chapelle Saint-Martin * À 800 m à l’est du village, la chapelle Saint-Martin couverte de laves, d’origine romane mais remaniée, voisine plusieurs tombes et blocs de pierres, l’un d’entre eux ayant des vertus miraculeuses. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Entrée libre

Chapelle Saint-Martin Chapelle Saint-Martin 21320 Beurey-Bauguay Beurey-Bauguay 21320 Côte-d’Or Chapelle, fontaine gallo-romaine, tombes.

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Beurey-Bauguay, Côte-d'Or Autres Lieu Chapelle Saint-Martin Adresse Chapelle Saint-Martin 21320 Beurey-Bauguay Ville Beurey-Bauguay Age maximum 99 lieuville Chapelle Saint-Martin Beurey-Bauguay