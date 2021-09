Mouais Chapelle Saint-Marcellin Loire-Atlantique, Mouais Chapelle Saint Marcellin Chapelle Saint-Marcellin Mouais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Située en bordure de la Chère, la Chapelle est un des témoins de l'histoire de la plus petite commune de Loire-Atlantique dont les origines remonteraient au IXème siècle. Elle a été reconstruite à l'emplacement d'une fontaine dédiée à Sainte Apolline, recours des personnes qui souffrent du mal de dents. Au 9ième siècle, les moines bénédictins de l'abbaye Saint Sauveur de Redon, fuyant les normands emportèrent les reliques de Saint Marcellin et bâtirent la chapelle St Marcellin pour les y déposer.

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre

Chapelle Saint-Marcellin Rue Saint-Marcellin 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 40 07 73 41

Située en bordure de la Chère, la chapelle a été construite à l’emplacement d’une fontaine dédiée à Sainte-Apolline, recours des personnes qui souffrent du mal de dents. Au XIXe siècle, les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Sauveur de Redon, fuyant les normands, emportèrent les reliques de Saint-Marcellin et bâtirent la chapelle pour les y déposer.

