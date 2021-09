Sisteron Chapelle Saint Marcel Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Visite libre de l’intérieur de la chapelle Chapelle Saint Marcel Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

La chapelle Saint Marcel est l’ancienne église paroissiale du faubourg de La Baume. Cet édifice classé Monuments Historiques en 1984, a été édifié au 12ème siècle, rehaussé au 17ème siècle (selon l’inscription mentionnant ‘’1644’’), et agrandi au 18ème siècle. L’extérieur empreint de simplicité ne laisse pas deviner le décor intérieur riche notamment d’une vaste fresque remontant au 17ème siècle, d’un ensemble de stalles en noyer, d’un maître autel, d’un vitrail de Eliane Manière et d’un chemin de croix de l’artiste Frédérique Maillart. Visites libres de l’intérieur de la chapelle.

Service Culture et Patrimoine Sisteron

