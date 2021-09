Plœmeur Chapelle Saint Léonard - Ploemeur Morbihan, Ploemeur Visite guidée de la Chapelle Saint-Léonard Chapelle Saint Léonard – Ploemeur Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

Visite guidée de la Chapelle Saint-Léonard Chapelle Saint Léonard – Ploemeur, 19 septembre 2021 15:00, Plœmeur

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée de la Chapelle Saint-Léonard * *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

ouvert de 15h à 18h30 / visite commentée à 16h et 18h.

Chapelle Saint Léonard 56270 Ploemeur

La chapelle Saint-Léonard est connue pour sa petite dimension, sa sobriété, son humble simplicité « cistercienne » du XIIIe ou antérieur.

Toutefois, son organisation et implantation spatiales mêlent des symboles culturels catholiques et celtiques qu’il convient de décoder.

