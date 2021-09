Landéda Chapelle Saint-Laurent - Troménec Finistère, Landéda Exposition sur le château de Troménec Chapelle Saint-Laurent – Troménec Landéda Catégories d’évènement: Finistère

Exposition sur le château de Troménec Chapelle Saint-Laurent – Troménec, 18 septembre 2021 09:00, Landéda. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Laurent – Troménec. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Exposition sur le château de Troménec * Venez découvrir le château de Troménec tel qu’il pouvait être au XVè siècle. Grâce à une visite virtuelle survolez le château et faite une balade des fourches patibulaires au colombier en passant par la chapelle et le château. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Chapelle Saint-Laurent – Troménec Troménec, 29870 Landéda Landéda 29870 Troménec Finistère

Située sur la commune de Landéda,la chapelle tirerait son nom du toponyme “tro” issu du vieux breton “tnou” signifiant “vallée“. Son second élément “menec” provient de “maeneg“, endroit pierreux. Ce lieu de Tromenec comprenait un manoir seigneurial à cour fermée, un pigeonnier, un moulin, un étang et la chapelle, confirmant sa noblesse.

La chapelle Saint-Laurent de Tromenec, édifiée au XVe siècle, inscrite au titre des Monuments historiques par arrêté du 18 octobre 1926, est propriété de la commune de Landéda. Le pignon ouest arbore une fine rosace en granit composée d’un polylobe central entouré de six quadrilobes. La chapelle est entourée d’un bois où il est possible de se promener. La chapelle est ouverte chaque été grâce à l’association Patrimoine des Abers qui y propose visites et expositions.

