Les Duos de la Chapelle Chapelle Saint-Laurent, Hillion, 17 septembre 2021 09:00, Hillion. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Laurent, Hillion. Gratuit

17 – 19 septembre Les Duos de la Chapelle * Profitez lors de ces Journées du Patrimoine de l’exposition en duo de Sophie Le Clanche et Dany Gogly-Lebon : • Objet précieux et indispensable, la carte marine est au centre du travail de Sophie Le Clanche. Sa symbolique entre voyage, orientation, et chemin vers l’ailleurs guide sa peinture depuis de nombreuses années.

• Sensible à l’état de notre environnement, Dany Gogly-Lebon confectionne ses pièces uniquement à partir de matériaux de récupération. Une recyclerie colorée et enchanteresque, la nature en ligne de mire. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée Libre

Chapelle Saint-Laurent, Hillion Les Ponts-Neufs, 22120 Hillion Hillion 22120 Côtes-d’Armor

La chapelle Saint-Laurent se situe au lieu dit “Les Ponts-Neufs” La chapelle a été construite en 1572. Son pignon a été réédifié en 1629 puis restaurée en 1931, et de nouveau à la fin du XXe siècle.

L’emplacement de cette chapelle est à rapprocher de l’existence au Moyen-Age d’une foire de St Laurent aux Ponts-Neufs. Chapelle de plan rectangulaire, à vaisseau unique. Le pignon occidental, surmonté d’un clocheton couronné d’une croix de granite, est percé d’une porte en arc brisé moulurée.

