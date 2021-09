Dinan Chapelle Saint-Joachim Côtes-d'Armor, Dinan Visite commentée de la chapelle Saint-Joachim Chapelle Saint-Joachim Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Visite commentée de la chapelle Saint-Joachim Chapelle Saint-Joachim, 18 septembre 2021 14:00, Dinan. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Joachim. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée de la chapelle Saint-Joachim * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Visites commentées assurées par les membres de la Commune libre de la rue de Saint-Malo

Chapelle Saint-Joachim Boulevard Flaud, 22100, Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3848992.jpg http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-joachim-boulevard-flaud-dinan/c1da5d9f-e19a-4ced-9157-0851333be92d

Chapelle reconstruite, dans l’enceinte de la ville, sur les fondations de l’ancienne église Saint-Malo détruite au XVe siècle.

Crédits : Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan Gratuit Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Chapelle Saint-Joachim Adresse Boulevard Flaud, 22100, Dinan Ville Dinan lieuville Chapelle Saint-Joachim Dinan