samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

Départ de la randonnée à la Chapelle / Parcours ponctué d’énigmes pour toute la famille pour percer les mystères de ce patrimoine. Avec l’association Pléd’rando et l’Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse.

Chapelle Saint-Jean du Créac'h Le Créac'h 22960 Plédran

La chapelle Saint Jean, au Créac’h, est signalée dès 1182 et date des Templiers, surnommés “moines rouges”.

La chapelle était une ancienne commanderie de l’ordre du Temple, puis de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte.

L’édifice conserve un dallage entièrement fait d’anciennes pierres tombales avec des croix en relief taillées dans le granit.

Les pierres viennent de tombes de prêtres ou de chevaliers. D’autres sont aux armes d’anciens vicomtes.

Inscription par arrêté du 17 décembre 1926

