Visite de la chapelle Saint-Jean d'Epileur (cl. MH 1990) Chapelle Saint-Jean d'Epileur, 18 septembre 2021 14:00, Sainte-Marie. Journée du patrimoine 2021.

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Port du masque obligatoire à l’intérieur de la chapelle

Chapelle Saint-Jean d'Epileur 35600, Sainte-Marie

Chapelle du XIVe siècle classée monument historique pour ses fresques (XVe siècle) et charpente remarquable. Cette petite chapelle est située à 4,2 km du bourg et à 300 m au nord de la route. Sa construction, bien que située au 16e siècle par Guillotin de Corson et Baneat, semble remonter à une époque bien antérieure, vraisemblablement au 13e ou au début du 14e siècle. Cette hypothèse est le résultat de sondages réalisés en avril 1986 sur les murs intérieurs de la chapelle. Ces sondages ont en effet permis de déceler sur la presque totalité des murs de l’édifice (nef, chœur, transept) d’importantes traces de peintures murales réalisées très vraisemblablement au début du 15e siècle. L’architecture de l’édifice est assez pauvre ; celui-ci affecte la forme d’une croix latine dont les dimensions principales sont 18,90 m pour la nef et 14,68 m pour la longueur totale des transepts. La chapelle possède trois autels, dont deux sont d’antiques tables de granit supportées par des consoles grossières. Le retable du maître-autel est du type retable tabernacle à petites colonnes torses, en bois polychrome ; sa date de construction remonte à la première moitié du 17e siècle. La chapelle est éclairée par six ouvertures, dont les verrières aujourd’hui disparues ont été remplacées par du verre blanc. Toutefois, il est à signaler l’excellente qualité des meneaux à décor gothique de trois de ces ouvertures. La chapelle est entourée d’un ancien cimetière converti en taillis (superstructure encore apparente du mur d’enceinte).

