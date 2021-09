Visite guidée de Lantiern Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern, 18 septembre 2021 14:30, Arzal.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern. Gratuit|Sur inscription 02 97 41 11 32, patrimoine@damgan-larochebernard-tourisme.com

Samedi 18 septembre, 14h30

Visite guidée de Lantiern

Chapelle Saint Jean Baptiste de fondation templière conservant des parties romanes et modifiées au 15ème et au 17ème siècle. Découverte du hameau avec ses demeures du 16ème / 17ème et 18ème siècle.

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern Lantiern,56190, Arzal Arzal 56190 Morbihan

02 97 45 04 92 http://www.arzal.fr

Chapelle de plan en T, ayant appartenu aux Templiers puis aux Hospitaliers.

C’est un édifice d’origine romane, composé d’une nef avec transept et bas-côté au nord. Le transept sud s’aligne avec le chevet ; celui du nord est en retrait. Le bas-côté comporte deux arcades plein cintre sur nef et deux autres dans le sens transversal. La travée ainsi obtenue se prolonge comme tour et est surmontée d’un clocher conique à la base et se terminant en pyramide. Huit autels paraissent remonter au 13e siècle.

L’édifice a été agrandi et remanié au 17e siècle (date de 1627 ou 1629 inscrite sur un linteau).

Deux canons à proximité rappellent la Bataille des Cardinaux de 1759.

Crédits : @aLamoureux Gratuit|Sur inscription