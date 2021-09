Visites adaptées de 3 chapelles, (accessibilité 4 handicaps) – Chapelle Saint-Jacques Chapelle Saint-Jacques, 18 septembre 2021 14:00, Tréméven.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Jacques. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visites adaptées de 3 chapelles, (accessibilité 4 handicaps) – Chapelle Saint-Jacques

Les Falaises d’Armor, territoire aux multiples facettes patrimoniales tant naturelles que culturelles vous invite cette année à découvrir trois petites chapelles originales et trop méconnues du public.

La chapelle de Saint Jacques à Tréméven, étape incontournable des grands pèlerinages bretons : la taille imposante de la chapelle pourrait s’expliquer par les dons, sûrement nombreux, des visiteurs et pèlerins. Placées sur la voie romaine reliant Saint Brieuc à Lannion, Tréméven et la chapelle Saint Jacques furent à travers les âges une zone d’échanges et de commerce.

La chapelle de Liscorno à Lannebert, dans son adorable hameau de maisons traditionnelles et aussi appelée Chapelle “Notre Dame des 7 douleurs”, a été construite au XIIIème siècle par les seigneurs de Coëtmen

La chapelle de Kergrist au Faouët absolument ravissante construite fin XVème/début XVIème par les seigneurs de Coëtmen également, a été classée monument historique en 1928, sa dernière rénovation date de 1982.

Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, axées sur le “Patrimoine pour Tous”, l’Office de Tourisme des Falaises d’Armor se distingue par sa proposition engagée : la visite de ces 3 chapelles avec accessibilité à 4 handicaps (moteur, auditif, mental et visuel).

Visites avec boucles magnétiques portatives ou casques pour les personnes malentendantes, découvertes au toucher d’éléments incontournables du patrimoine et dans le respect des règles sanitaires, mise à disposition de documents pour accompagner la compréhension des lieux (FALC : facile à lire et à comprendre), mise en place de modules pour les fauteuils roulants.

Les 18 et 19 septembre 2021 de 14h à 18h et sur rendez-vous pour des groupes déjà constitués le 17 septembre.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visites libres de 14h à 18h / sur réservation pour les visites adaptées aux handicaps auditifs et visuels.



Chapelle Saint-Jacques Saint-Jacques, 22290, Tréméven Tréméven 22290 Côtes-d’Armor

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2021, l’Office de Tourisme Falaises d’Armor et les bénévoles des associations des chapelles de Saint Jacques à Tréméven, Liscorno à Lannebert et Kergrist à Le Faouët proposent des visites adaptées aux malvoyants, aux personnes malentendantes, aux personnes en fauteuil roulant et au personnes en situation de handicap mental.

Avec son calvaire et sa fontaine, la chapelle de St-Jacques en Tréméven est un bon exemple d’un petit ensemble chrétien de la fin du Moyen-Âge.

On ne connaît pas la date de sa première construction. Elle a pu être commandée par :

• Les chevaliers (ou hospitaliers) de St-Jean de Jérusalem (11e siècle). Ils avaient la charge d’organiser le pèlerinage à St Jacques et ils en assuraient la sécurité des routes.

• Les chanoines de l’Ordre des Prémontrés de l’Abbaye de Beauport (Paimpol). Ce lieu a accueilli de nombreux moines et pèlerins débarquant d’Angleterre.

• Les seigneurs de Coëtmen

Cette illustre famille de Bretagne a joué pendant longtemps un rôle remarquable que ce soit militaire ou politique. Ils sont considérés comme les fondateurs du château de Coëtmen en Tréméven.

La Fontaine Saint-Jacques (on peut, parait-il, y soigner ses rhumatismes)

• Une fontaine du début XVe siècle : Avec une statue de St-Jacques en costume de pèlerin. Sur le socle on devine les armes des Coëtmen.

• Une statue en Kersanton :

Datée du début du 15e siècle, elle est en kersantite ou pierre de Kersanton, roche qui doit son nom à un hameau de Loperhet, près de Brest.

Sa couleur gris-noir a incité à le peindre, notamment sur les porches et les calvaires.

• Description de la statue : St-Jacques est vêtu d’un ample manteau et coiffé d’un chapeau à large bord. Il s’appuie sur un bâton et porte une sacoche retenue par une sangle ornée de coquilles. Une gourde est accrochée à sa ceinture.

Le Calvaire et son groupe sculpté

• Restaurations : Le calvaire de St-Jacques aurait été détruit lors de la Révolution. La date d’une restauration apparaît gravée sur le socle « Mission Jubilé. 1896. Restauration faite par les habitants de St-Jacques. Maire H.J.L. » .

Deux autres ont eu lieu en 1990 et en 1996.

• La mise en tombeau :

Les personnages (de gauche à droite) : Joseph d’Arimathie, tenant la tête encore couronnée d’épines de

Jésus, la mère de St-Jacques, la Vierge, St-Jean, Marie-Madeleine et au pied du Christ, Nicodème.

Crédits : Office de Tourisme Falaises d'Armor