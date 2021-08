Sérent Chapelle Saint-Jacques - Sérent Morbihan, Sérent Création d’une oeuvre collective Chapelle Saint-Jacques – Sérent Sérent Catégories d’évènement: Morbihan

Sérent

Création d’une oeuvre collective Chapelle Saint-Jacques – Sérent, 18 septembre 2021 14:00, Sérent. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Jacques – Sérent. Gratuit

18 et 19 septembre Création d’une oeuvre collective * « Patrimoine pour toutes et tous », c’est le thème de ces journées ! Profitez-en pour participer à la création d’une œuvre collective qui sera ensuite exposée dans le bourg de Sérent. Vous serez guidés par l’artiste Guillame BIGNON.

Il est possible de visiter la chapelle sans participer à l’animation. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Participation libre, dans la limite des places disponibles. Tout public.

Chapelle Saint-Jacques – Sérent La ville Hervieux, 56460, Sérent Sérent 56460 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40816879.jpg http://www.serent.fr https://www.serent.fr/images/templates/tourisme/patrimoine/srent-chapelle-st-jacques.pdf

La chapelle Saint-Jacques date du 17ème siècle. On ne connait pas les auteurs de cette construction. Elle est bâtie en granit et possède un enclos. Un blason y est représenté, mais les armes dessinées restent encore non identifiées. La chapelle abrite une statue du Christ en Bois du 16ème siècle, une statue de Saint Jacques en habits de pèlerins, en bois polychrome, du 17ème siècle.

Crédits : Licence libre Gratuit Bignolet

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Sérent Autres Lieu Chapelle Saint-Jacques - Sérent Adresse La ville Hervieux, 56460, Sérent Ville Sérent lieuville Chapelle Saint-Jacques - Sérent Sérent