Visite libre de la chapelle de Saint Gonval
Chapelle Saint-Gonval
Penvénan
Côtes-d'Armor

Penvénan

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Chapelle Saint-Gonval Pen Crec’h, 22710, Penvénan Penvénan 22710 Côtes-d’Armor

http://www.ville-penvenan.com

La chapelle actuelle a été construite en 1914-1915 à l’emplacement d’une chapelle réédifiée au cœur du moyen-âge faisant suite au monastère primitif détruit lors des incursions scandinaves du début du Xe siècle. L’intérieur présente un grand intérêt. En effet, lors de la reconstruction de 1914, le mobilier ancien a été précieusement conservé, ce qui permet encore d’admirer entre autres : une splendide piéta en bois du XIIe siècle, une statue de Notre-Dame de l’Espérance et une statue de Saint-Yvi toutes deux du XVIe siècle.

