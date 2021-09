Chérancé Chapelle Saint-Gilles Chérancé, Sarthe Chapelle Saint-Gilles Chapelle Saint-Gilles Chérancé Catégories d’évènement: Chérancé

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-Gilles. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Samedi 18 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Gilles * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Port du masque obligatoire pendant la visite.

Chapelle Saint-Gilles Lieu-Dit Saint-Gilles, Route de René, 72170 Chérancé Chérancé 72170 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0243971416 https://cherance.wordpress.com/lavoir-municipal/

CHAPELLE du 11ème siècle ancienne église paroissiale située sur un coteau dominant e hameau de la Croix , menacée de ruines elle a été restaurée dès 1869 sous l’autorité de l’abbé BIHOREAU et de MR VAYER Maire

Mairie de Chérancé Gratuit

