Quimperlé Chapelle Saint-David Finistère, Quimperlé Restaurer le patrimoine religieux. Chapelle Saint-David Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Restaurer le patrimoine religieux. Chapelle Saint-David, 18 septembre 2021 14:00, Quimperlé. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Saint-David. Gratuit|Sur inscription Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique http://www.quimperle.bzh, 0298392844

Samedi 18 septembre, 14h00 Restaurer le patrimoine religieux. * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

*

Rendez-vous à l’intérieur de la chapelle – Gratuité pour tous / sur réservation

Chapelle Saint-David place du cimetière, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64481416.jpg http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-david-place-du-cimetiere-quimperle/b68235f0-7ae4-4254-8d29-e0c9f049bf85

Bien que profondément remaniée, la chapelle conserve un certain nombre d’éléments remarquables du 16e siècle. Son emplacement dans l’enceinte du cimetière et les éléments néogothiques ajoutés au 19e siècle lui confèrent un aspect pittoresque.

Crédits : © Atelier de Kerguehennec Gratuit|Sur inscription Wikipedia – Chapelle Saint David

Détails Heure : 14:00 - 15:00 Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Chapelle Saint-David Adresse place du cimetière, 29300, Quimperlé Ville Quimperlé Age maximum 99 lieuville Chapelle Saint-David Quimperlé