Samedi 18 septembre, 16h00 Visite de la chapelle saint-Amand * La chapelle Saint-Amand, située près du château de Sourniac constitue, en fait, le chœur roman et une partie de la nef de l’ancienne église paroissiale dont les parties 15e et 19e siècles ont été détruites en 1937 au profit de la construction de la nouvelle église, située elle, dans l’actuel bourg de Sourniac.Sa construction remonterait au 11e voire au 10e siècle. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire – 6 personnes par visite

La chapelle saint-Amand considérée comme le plus petit édifice religieux du Cantal.

