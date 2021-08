Chevrier chapelle route de vulbens 74520 chevrier Chevrier, Haute-Savoie Chapelle de Chevrier chapelle route de vulbens 74520 chevrier Chevrier Catégories d’évènement: Chevrier

Haute-Savoie

Chapelle de Chevrier chapelle route de vulbens 74520 chevrier, 17 septembre 2021 09:00, Chevrier. Journée du patrimoine 2021 chapelle route de vulbens 74520 chevrier. Gratuit

17 – 19 septembre Chapelle de Chevrier * *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Entrée libre

chapelle route de vulbens 74520 chevrier route de vulbens 74520 chevrier Chevrier 74520 Haute-Savoie

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60187201.jpg?_ts=1623326250575 04.50.04.37.45

Au centre du village, sur la route de Vulbens, on trouve une chapelle, jadis église paroissiale dédiée à Saint-Martin. Bizarrement enserrée dans un bâtiment ancien qui, à l’origine, pourrait avoir été une dépendance de la commanderie de l’Ordre des Templiers (une porte est surmontée d’une croix de Malte), la chapelle date des XVe et XVIe siècles et sa porte d’entrée ogivale pourrait même dater du XIIIe. Elle aurait été consacrée le 12 novembre 1486. Cette chapelle a servi d’église paroissiale jusqu’en 1793 car à partir de cette date, la paroisse de Chevrier fut rattachée à celle de Vulbens, tout comme celle de Dingy. Elle fut « réconciliée » en 1821 comme chapelle rurale dédiée à Saint-Joseph.

Crédits : © commune de Chevrier Gratuit © commune de Chevrier

Détails Catégories d’évènement: Chevrier, Haute-Savoie Autres Lieu chapelle route de vulbens 74520 chevrier Adresse route de vulbens 74520 chevrier Ville Chevrier Age maximum 99 lieuville chapelle route de vulbens 74520 chevrier Chevrier