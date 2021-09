Antignac Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet Antignac, Cantal Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet Antignac Catégories d’évènement: Antignac

Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet, 18 septembre 2021 14:00, Antignac

18 et 19 septembre Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet * M. Jean-Yves Marquet, président de l’Association des Amis de la Chapelle du Roc Vignonnet (Classée Monument Historique) accueillera les visiteurs samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 14 h à 18 h, et assurera les commentaires sur l’histoire de l’édifice et son évolution à travers le temps. Ancien prieuré dépendant de l’Ordre de La Chaise Dieu (Haute-Loire), la construction de son église fut initiée à la fin du XIe siècle et s’acheva au XIIe siècle. Découvrez une création originale de huit vitraux du Maître verrier Alain Makaraviez. (accès 15 minutes à pieds, chemin à forte déclivité). *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Chapelle Notre-Dame du Roc Vignonnet Vignon 15240 Antignac

https://www.mairie-antignac.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00093440

