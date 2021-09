Saint-Junien Chapelle Notre-Dame-du-Pont Haute-Vienne, Saint-Junien Découvrez la chapelle construite à la tête du pont sur la Vienne Chapelle Notre-Dame-du-Pont Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Découvrez la chapelle construite à la tête du pont sur la Vienne Chapelle Notre-Dame-du-Pont, 18 septembre 2021 09:00, Saint-Junien. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame-du-Pont. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez la chapelle construite à la tête du pont sur la Vienne * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle Notre-Dame-du-Pont Quai des Mégisseries, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42828675.jpg 05 55 02 76 68 https://www.saint-junien.fr/wp-content/uploads/2019/02/Chapelle-Notre-Dame-du-pont.pdf

Édifiée en 1451 sur les ruines d’un petit oratoire du XIIIe siècle, la chapelle est construite à la tête d’un pont sur la Vienne. De style gothique flamboyant, agrandie grâce aux libéralités de Louis XI, la chapelle a été restaurée à la fin du XIXe siècle. En 2012-2013, sa façade principale a fait l’objet de travaux de restauration.

