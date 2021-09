Caunes-Minervois Chapelle Notre-Dame du Cros Aude, Caunes-Minervois Visite guidée de Notre-Dame du Cros, au centre des marbres du Languedoc Chapelle Notre-Dame du Cros Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite guidée de Notre-Dame du Cros, au centre des marbres du Languedoc * Visite guidée de la chapelle de Notre-Dame du Cros et du site du Cros par Marie-Chantal Ferriol (CDAOA Aude). Le décor du sanctuaire montre l’extraordinaire activité marbrière à Caunes (XVIIe-XIXe s.). *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Visite gratuite soumise aux mesures sanitaires (pass et masque)

Chapelle Notre-Dame du Cros Le Cros, 11160 Caunes-Minervois Caunes-Minervois 11160 Aude

Chapelle du 12e siècle, remaniée postérieurement, portant par l’abondance et la richesse de son décor et de son mobilier le témoignage de l’extraordinaire activité marbrière qui s’est déroulée à Caunes du XVIIe siècle au XIXe siècle. Dans un site protégé, deux kilomètres au nord-est de Caunes-Minervois, au débouché d’une gorge étroite, s’élève la chapelle Notre-Dame du Cros, sanctuaire marial orné d’un magnifique retable en marbre du XVIIe siècle, de mobiliers datant du XIIe et de tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles.

Dans cette chapelle remarquable au chœur des carrières de marbre de Caunes-Minervois, les pèlerinages se sont succédé, attestés depuis le Moyen Âge, par le vieux chemin du Cros ponctué d’oratoires.

Au pied de la chapelle, se trouve la source à l’eau réputée miraculeuse, surmontée de trois petits oratoires accrochés à la paroi. Un ancien ermitage abrite la retraite du père Philippe de la congrégation passioniste. Un grand rosaire a été construit à la fin du XIXe siècle. Le sanctuaire bénéficie d’un programme continu de restauration grâce à l’association “Les Amis de Notre-Dame du Cros”.

