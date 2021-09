Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Morbihan, Quelven Découverte de la chapelle de Quelven en Guern Chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven Catégories d’évènement: Morbihan

Quelven

Découverte de la chapelle de Quelven en Guern Chapelle Notre-Dame de Quelven, 18 septembre 2021 10:00, Quelven. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de Quelven. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Découverte de la chapelle de Quelven en Guern * De l’extérieur, la chapelle de Quelven étonne par la monumentalité de son architecture et la finesse de ses ornements gothique flamboyant. A l’intérieur sont très riche mobilier vient conforter l’idée que le sanctuaire tient une place particulière au sein des chapelles du Centre Bretagne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

*

Entrée libre; Port du masque obligatoire dans la chapelle

Chapelle Notre-Dame de Quelven 2 Quelven, 56310 Guern Quelven Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3035190.jpg https://monumentum.fr/eglise-notre-dame-de-quelven-abords-pa00091251.html,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091251

La chapelle Notre-Dame de Quelven est un sanctuaire marial de la paroisse de Guern. Devenue un lieu de pèlerinage important, elle est reconstruite à la fin du xve siècle. La monumentalité de cet édifice s’explique par le pardon marial de l’Assomption qui s’y déroule le 15 août, troisième pardon en affluence dans le Morbihan après ceux de Sainte-Anne-d’Auray et de Notre-Dame du Roncier.

Crédits : OT. Pontivy Communauté Gratuit © Région Bretagne

Détails Heure : 10:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Quelven Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Quelven Adresse 2 Quelven, 56310 Guern Ville Quelven lieuville Chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven