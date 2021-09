Lugny Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Lugny, Saône-et-Loire Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fissy (Lugny) Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Lugny Catégories d’évènement: Lugny

Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fissy (Lugny) Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, 18 septembre 2021 14:00, Lugny. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Fissy (Lugny) * Chapelle en partie romane (chœur du XIIe siècle, nef et clocher du début du XIXe siècle), ancienne propriété des moines (puis chanoines) de Saint-Philibert de Tournus, entièrement restaurée de 2009 à 2013 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine par l’association Lugny Patrimoine et la commune de Lugny.

En 2020, la chapelle a intégré “Les Chemins du Roman en Mâconnais Sud Bourgogne”.

Visite libre de la chapelle en présence d’un bénévole de Lugny Patrimoine : notices explicatives sur place, brochures mises à la disposition des visiteurs. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Rue de la Chapelle – Hameau de Fissy 71260 Lugny Lugny 71260 Saône-et-Loire

http://www.lugny-en-maconnais.fr

La chapelle Notre-Dame-de-Pitié, construite à l’écart sur une petite butte, est un édifice à chevet plat qui, cité dès 1119 en tant qu’église dépendant de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus, domine les maisons et les vignes de Fissy, en harmonie avec le site et le bâti de ce hameau. Bien que partiellement rebâtie en 1823, elle a gardé le plan, une partie des murs et l’esprit du volume roman primitif.

