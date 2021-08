Montfaucon-en-Velay Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay, 18 septembre 2021 11:00, Montfaucon-en-Velay. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay. Gratuit

18 et 19 septembre visite commentée de la collection des 12 tableaux flamands * Ces peintures du XVI ème siècle vous révéleront mille et un secrets. Elles représentent les 12 mois de l’année : un thème profane de la vie au XVI ème siècle et un thème religieux en référence aux paraboles. Collection classée Monument Historique. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

*

Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay Rue Notre-Dame, 43290 Montfaucon-en-Velay, Haute-Loire Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Crédits : Luc Olivier Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay Adresse Rue Notre-Dame, 43290 Montfaucon-en-Velay, Haute-Loire Ville Montfaucon-en-Velay Age maximum 99 lieuville Chapelle Notre-Dame de Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay