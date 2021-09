Visites adaptées de 3 chapelles, (accessibilité 4 handicaps) – Chapelle de Liscorno Chapelle Notre-Dame de Liscorno, 18 septembre 2021 14:00, Lannebert.

18 et 19 septembre

Visites adaptées de 3 chapelles, (accessibilité 4 handicaps) – Chapelle de Liscorno

Les Falaises d’Armor, territoire aux multiples facettes patrimoniales tant naturelles que culturelles vous invite cette année à découvrir trois petites chapelles originales et trop méconnues du public.

La chapelle de Liscorno à Lannebert, dans son adorable hameau de maisons traditionnelles et aussi appelée Chapelle “Notre Dame des 7 douleurs”, a été construite au XIIIème siècle par les seigneurs de Coëtmen

La chapelle de Kergrist au Faouët absolument ravissante construite fin XVème/début XVIème par les seigneurs de Coëtmen également, a été classée monument historique en 1928, sa dernière rénovation date de 1982.

Et la chapelle de Saint Jacques à Tréméven, étape incontournable des grands pèlerinages bretons : la taille imposante de la chapelle pourrait s’expliquer par les dons, sûrement nombreux, des visiteurs et pèlerins. Placées sur la voie romaine reliant Saint Brieuc à Lannion, Tréméven et la chapelle Saint Jacques furent à travers les âges une zone d’échanges et de commerce.

Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, axées sur le “Patrimoine pour Tous”, l’Office de Tourisme des Falaises d’Armor se distingue par sa proposition engagée : la visite de ces 3 chapelles avec accessibilité à 4 handicaps (moteur, auditif, mental et visuel).

Visites avec boucles magnétiques portatives ou casques pour les personnes malentendantes, découvertes au toucher d’éléments incontournables du patrimoine et dans le respect des règles sanitaires, mise à disposition de documents pour accompagner la compréhension des lieux (FALC : facile à lire et à comprendre), mise en place de modules pour les fauteuils roulants.

Les 18 et 19 septembre 2021 de 14h à 18h et sur rendez-vous pour des groupes déjà constitués le 17 septembre.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visites libres de 14h à 18h / sur réservation pour les visites adaptées aux handicaps auditifs et visuels.



Chapelle Notre-Dame de Liscorno 22290 Lannebert Lannebert 22290 Côtes-d’Armor

02 96 70 12 47 http://www.falaisesdarmor.com https://www.facebook.com/FalaisesdArmor,https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-notre-dame-de-liscorno-a-lannebert

La chapelle Notre-Dame de Liscorno, construite à la fin du XIIe siècle, est située dans la vallée du Leff.

Construite à l’origine par les seigneurs de Coëtmen. Edifice en forme de croix latine et extrémités des ailes du semi-circulaires.

Le clocher et le mur Sud sont des restes de l’édifice du 15ème siècle. La porte latérale date du 15ème siècle.

A la fin du XIVe siècle, la chapelle fut reconstruite mais un incendie la détruisit en partie en 1705. De ce fait, au XVIIIe siècle, elle s’enrichit d’un mobilier remarquable : retables, statues, chaire, etc. En 1799, elle fut vendue comme bien national. Son acheteur la remplit immédiatement de foin ce qui sauva tout son mobilier. En 1963 qu’elle fut inscrite au titre des Monuments Historiques. La chapelle est aujourd’hui un lieu de culte et conservera son rôle premier d’édifice cultuel. Des messes et cérémonies comme des baptêmes, mariages et pardons y sont célébrées selon les demandes. L’édifice devient également un site culturel et accueille des concerts, des expositions de peintures, de dentelles, de broderies, des conférences, des visites, des portes ouvertes, etc.

De gros travaux sont actuellement en cours, le parcours de restauration sera expliqué pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

