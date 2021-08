Natives Chapelle Notre-Dame de l’île Barbe, 17 septembre 2021 12:00, Lyon.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de l'île Barbe.

17 – 19 septembre

Natives



Aux origines

Photographies et volumes minéraux évoquent un monde natif ! La photographe Karine Malatier arpente l’Afrique et capture une humanité belle et encore bien réelle. Ces portraits sont accompagnés par les carapaces de Jean Marc Paubel qui explore la matière et met en œuvre des matériaux ancestraux comme la soie et le papier pour créer des œuvres qui portent une grande force naturelle et tellurique, comme au commencement du monde.

vendredi 17 septembre – 12h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 18h00

Entrée libre



Chapelle Notre-Dame de l’île Barbe île Barbe 69009, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69009 Lyon 9e Arrondissement Métropole de Lyon

La chapelle Notre-dame de l’île Barbe a été fondée au XIe ou XIIe siècle par l’abbaye bénédictine située sur l’île, l’une des plus anciennes de France, antérieure au Ve siècle, afin d’accueillir les très nombreux pèlerins. Depuis sa rénovation, la chapelle accueille des expositions d’art.

