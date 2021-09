Pontivy Chapelle Notre-Dame de la Houssaye Morbihan, Pontivy Visite libre de La Chapelle Notre-Dame-de-la-Houssaye Chapelle Notre-Dame de la Houssaye Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

Pontivy

Visite libre de La Chapelle Notre-Dame-de-la-Houssaye Chapelle Notre-Dame de la Houssaye, 18 septembre 2021 14:00, Pontivy. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de la Houssaye. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de La Chapelle Notre-Dame-de-la-Houssaye * Numéro 7 et dernière chapelle du circuit bleu de L’art dans les chapelles, cet édifice a été construit au XVe siècle grâce au mécénat de la famille des Rohan dont les armoiries sont toujours visibles dans la maîtresse-vitre. De style gothique flamboyant (exception faite de la tour-clocher), la chapelle de la Houssaye conserve un mobilier d’une exceptionnelle qualité. Classé monument historique, son retable en pierre calcaire polychrome représentant les scènes de la Passion est une œuvre majeure du patrimoine pontivyen et plus généralement de l’art religieux en Bretagne. Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou www.artchapelles.com *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Chapelle Notre-Dame de la Houssaye La Houssaye, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38879762.jpg http://www.pontivy.fr

Chapelle composée d’une partie datant du 16e siècle et d’une annexe ouest datant du 17e. L’ensemble comprend un chevet carré, un transept et une nef doublée, dans la partie du 16e, par deux bas-côtés voûtés. Un jubé ancien, dont il ne reste que la clôture, sépare les deux chapelles. Un pignon au-dessus de cet arc limite extérieurement ces deux chapelles, terminé par un ancien petit clocher ajouré.

Crédits : ©Clément GUILLAUME – Ville de Pontivy Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Pontivy Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de la Houssaye Adresse La Houssaye, 56300, Pontivy Ville Pontivy lieuville Chapelle Notre-Dame de la Houssaye Pontivy