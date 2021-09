Poullan-sur-Mer Chapelle Notre-Dame de Kérinec Finistère, Poullan-sur-Mer Visite de la chapelle Notre Dame de Kérinec Chapelle Notre-Dame de Kérinec Poullan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Visite de la chapelle Notre Dame de Kérinec
Chapelle Notre-Dame de Kérinec, Poullan-sur-Mer

18 et 19 septembre

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Chapelle Notre-Dame de Kérinec
Kérinec, 29100, Poullan-sur-Mer
Finistère

02 98 74 03 92 http://www.poullan-sur-mer.fr

La chapelle date des 13e, 15e et 17e siècles. La fontaine Notre-Dame de Kérinecest date des 16e et 18e siècles. Enfin, la chaire et le calvaire de Kérinec sont du 16e siècle. La chapelle se compose de colonnes dont les larges bases forment des bancs de pierre. La croix comprend une chaire circulaire en granit et un pupitre de pierre.

