Neulliac Chapelle Notre-Dame de Carmès Morbihan, Neulliac Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Carmès Chapelle Notre-Dame de Carmès Neulliac Catégories d’évènement: Morbihan

Neulliac

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Carmès Chapelle Notre-Dame de Carmès, 18 septembre 2021 14:00, Neulliac. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de Carmès. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Carmès * Les visites sont effectuées par une guide dans le cadre du circuit de l’Art dans les chapelles.

Visites gratuites permettant d’admirer la restauration toute récente du choeur de la chapelle et d’accéder aux lambris du XVème siècle situés au-dessus de la sacristie. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Entrée libre / Port du masque obligatoire.

Chapelle Notre-Dame de Carmès Carmès, 56300, Neulliac Neulliac 56300 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57093177.jpg https://www.carmes.org/ https://www.neulliac.fr/patrimoine/,https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091462

Le porche occidental et la nef datent du 16e siècle. Les croisillons et le chœur ont été entièrement refaits en 1768. Les parties hautes du clocher ont été refaites au 18e siècle. La chapelle est un édifice de plan en croix latine. Sur la façade Est, la porte d’entrée présente une ouverture en arc brisé et moulure en accolade. Le gâble est surmonté d’une croix à chou frisé. Entre les moulures, sculptures de pampres. Ce porche est surmonté d’une tour carrée formant le clocher. La chapelle est couverte d’une charpente dont le lambris porte des peintures de la fin du 18e siècle représentant les scènes principales de la vie du Christ (les 15 mystères du Rosaire).

C’est un édifice classé MH depuis 1980 de même que la fontaine.

Lors des travaux de restauration en 1984, une voûte lambrissée a été découverte sous la voûte XVIIIe. Les lambris peints datent de l’édification de la chapelle au XVe. Ils représentent des scènes de la vie de Catherine d’Alexandrie entourée d’anges musiciens. Le style rappelle fortement les écoles Flamandes et Italiennes de l’époque. Ces lambris restaurés sont exposés sur une voûte construite au 1er étage de la sacristie de la chapelle.

Des travaux de restauration des retables, des boiseries du chœur, des bras de transept et des statues ont été réalisés.

Crédits : © Mairie de Neulliac Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Neulliac Autres Lieu Chapelle Notre-Dame de Carmès Adresse Carmès, 56300, Neulliac Ville Neulliac lieuville Chapelle Notre-Dame de Carmès Neulliac