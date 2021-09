Les Sables-d'Olonne Chapelle notre-dame de bourgenay Les Sables-d'Olonne, Vendée Chapelle du collège de Notre Dame de Bourgenay Chapelle notre-dame de bourgenay Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Chapelle du début du XIXe siècle renfermant un autel à baldaquin de la seconde moitié du XVIIIe siècle (inscrit à l'inventaire des objets classés) de Jean-Emmanuel Mercier, sculpteur et doreur sablais.

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

Entrée libre

Chapelle notre-dame de bourgenay 2 rue des Religieuses, 85100 Les Sables-d'Olonne

Chapelle du début du IXXe siècle renfermant un autel à baldaquin de la 2ème partie du XVIIIe siècle de Jean-Emmanuel Mercier, sculpteur et doreur sablais (autel inscrit à l’inventaire des objets classés). Vitraux du IXXe de Basile Louineau, verrier chaumois.

