Causerie : Les arbres sacrés en Bretagne Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 19 septembre 2021 15:00, Melgven.

Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00

Causerie : Les arbres sacrés en Bretagne

L’arbre sacré occupe une place importante dans l’imaginaire collectif breton, mis en valeur par le travail autour des arbres remarquables de Bretagne.

A travers plusieurs histoires d’arbres sacrés, Mickaël Jézégou, passionné et connaisseur vous invite à la rencontre avec ce patrimoine végétal singulier.

Suivie d’une balade à la rencontre d’un magnifique if de Melgven.

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

Accès libre / Renseignements : Service culturel de Melgven 0298979458 ou culturel@melgven.fr



Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Creach-Iguel, 29140, Melgven Melgven 29140 Finistère

La chapelle de Bonne Nouvelle en pierre de taille dédiée à notre Dame de Bonne Nouvelle, existait déjà au début du 16ème siècle en remplacement de la chapelle dite de Creach-higuel. En forme de la croix latine avec chevet plat, elle fut reconstruite en deux campagnes : le chœur et le transept en 1769, la nef entre 1825 et 1829. On observe des statues en pierres : la Pieta et Saint Abbé.

Le retable en bois inscrit aux monuments historiques date de 1650 à 1770. Très ouvragé, il abrite onze personnages de tailles diverses. Au centre de la composition se trouve une grande statue de la Vierge à l’Enfant. Parmi les autres statues occupant les niches figurent saint Jean, saint Jacques avec son bourdon, saint Sébastien, saint Jacques, saint Roch costumé en paysan, sainte Barbe et sa tour, saint Mathurin et saint Bieuzy, ainsi que trois abbés et des angelots. Dans le transept, deux autres retables de la même facture sont placés au-dessus de deux autels.

Le pardon a lieu le 3ème dimanche d’août, on y offrait du blé.

