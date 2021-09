Les Sables-d'Olonne Chapelle notre-dame-de-bonne-esperance Les Sables-d'Olonne, Vendée Chapelle Notre Dame de Bonne Espérance Chapelle notre-dame-de-bonne-esperance Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

18 et 19 septembre Chapelle Notre Dame de Bonne Espérance * Petite Chapelle proche du Remblai, aux clochetons gothiques et à la porte ogivale, dédiée aux marins et aux péris en mer. A l’intérieur de la chapelle se dresse une statue de la Vierge qui serait en fait la figure de proue d’un bateau emporté par les flots. Les vitraux qui remontaient au siècle dernier ont été remplacé par de nouveaux vitraux représentant Saint Antoine de Padoue et Saint Benoît. Pass sanitaire demandé. *

