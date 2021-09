Berric Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kercohan Berric, Morbihan Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kercohan Berric Catégories d’évènement: Berric

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kercohan, 18 septembre 2021 14:30, Berric. Journée du patrimoine 2021 Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kercohan. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours * Visite guidée apportant des précisions historiques et architecturales sur la construction de la chapelle, ainsi que sur son mobilier.

Fin de la visite à la fontaine du bon secours *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h30

*

entrée libre / durée 1h.

Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kercohan Kercohan, 56230 Berric Berric 56230 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location53592257.jpg https://www.berric.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091030

La chapelle aurait été fondée au 16e siècle par Bertrand de Quilfistre, seigneur de Trémouar, dont le château était voisin. C’est un édifice de plan rectangulaire, formé d’une nef et d’un chœur, et terminé par une abside à trois pans. Chacun des pans coupés du chevet présente extérieurement un galbe aigu avec rampants ornés de crosses et choux. Les contreforts du chœur sont amortis de pinacles décorés. Ceux de la nef sont restés inachevés.

