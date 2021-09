Ancenis Chapelle Gauvin Ancenis, Loire-Atlantique Contes et musique Chapelle Gauvin Ancenis Catégories d’évènement: Ancenis

Contes et musique Chapelle Gauvin, 18 septembre 2021 16:00, Ancenis

Samedi 18 septembre, 16h00 Contes et musique * Concert et contes par des musiciens locaux et le conteur Yves Bourdaud *

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

réservations par téléphone. Nombre de places réduit

Heure : 16:00 - 18:00
Lieu Chapelle Gauvin
Adresse Sur la route de la Roche-Blanche, près du village de la Morière, 44150 Ancenis
Ville Ancenis