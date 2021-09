Visite de la chapelle du St Rosaire chapelle du St Rosaire, 18 septembre 2021 10:00, Tourtour.

Journée du patrimoine 2021 chapelle du St Rosaire. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00

La construction de cette chapelle ne peut être datée mais des documents révélés par les historiens attestent que des travaux de rénovation y ont été entrepris en l’an 1664 par un maçon ; cette chapelle honore les femmes en général et plus particulièrement la Vierge Marie.

La légende de la création de cette chapelle se fonde sur la découverte de l’eau matérialisée par une source voisine qui irrigue les terres et le village de Tourtour: “Il y a très très longtemps une vieille paysanne s’escrimait à travailler son champ stérile quand elle vit venir à elle un pèlerin qui lui demanda à boire. Elle lui fit remarquer que l’eau était rare et que c’était grand dommage.

Le pèlerin frappant la terre de son bâton fit surgir une source disant « Bon habitant de Tourtour, l’eau vient et tout le pays sera en fleur ». La source était si abondante qu’elle arrosait déjà tout le champ de la vieille femme. Ainsi ayant fait ce miracle le pèlerin s’éloigna et l’on érigea une chapelle dédiée à la Mère du Seigneur afin qu’elle protège « sous sa bonne garde » les habitants jusqu’au jour de leur mort.”

Au XXeme siècle, des offices religieux sont donnés dans cette chapelle notamment pour l’ascension et la saison des récoltes (fête des rogations).

Son aspect actuel résulte d’une réhabilitation récente (autel, dallage, murs, éclairage et vitraux) financée par l’association Saint Denis de Tourtour et menée par les services municipaux et des artisans.

La Chapelle du saint Rosaire fait partie du patrimoine religieux de Tourtour.

chapelle du St Rosaire route du St Rosaire 83690 Tourtour Tourtour 83690 Var

