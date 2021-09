Beaumont-du-Ventoux Chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux BEAUMONT DU VENTOUX, Vaucluse Visite en musique de la chapelle du Saint-Sépulcre Chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux Beaumont-du-Ventoux Catégories d’évènement: BEAUMONT DU VENTOUX

Dimanche 19 septembre, 10h00 Visite en musique de la chapelle du Saint-Sépulcre * Laissez-vous surprendre par la beauté de la chapelle romane du Saint-Sépulcre, portée par la musique de la violoncelliste Veronika Soboljevski et accompagnée des explications historiques de Hyacinthe Baer du service Culture & Patrimoine de la CoVe. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

Rendez-vous à la chapelle du Saint-Sépulcre, hameau des Valettes. Dimanche de 10h à 12h30 en continu. Sans réservation

Chapelle du Saint-Sépulcre à Beaumont-du-Ventoux Hameau des Valettes Beaumont-du-Ventoux 84340 Vaucluse

04 90 67 69 21 Crédits : La Cove Gratuit

