18 et 19 septembre La chapelle du sacré coeur à Montluçon * Chapelle très originale et surprenante dans son style. Elle témoigne d’une époqe marquée par le developpement industriel. Reflet de la vie de Louise-Thérèse de Montaignac, fondatrice des Oblates du Coeur de Jésus, femme trop peu connue sur Montluçon qui a cependant fait rayonner ses œuvres dans toute la France. Visites libres ou commentées – Durée : 20 min. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Visite libre ou commentée dans le respect des règles sanitaires mises en place. Départ toutes les 30 minutes.

Chapelle du Sacré-Coeur 8 place Louise-Thérèse de Montaignac, 03100 Montluçon, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Montluçon 03100 Allier

