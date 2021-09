Les Sables-d'Olonne Chapelle du Sacré Coeur Les Sables-d'Olonne, Vendée Chapelle du Sacré-Coeur Chapelle du Sacré Coeur Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Dimanche 19 septembre, 14h00 Chapelle du Sacré-Coeur * Construite au XIXe , cette chapelle à nef unique est bâtie dans le style néo-roman. La sacristie est bâtie sous son chevet en forme de demi-cercle flanquée de part et d’autre de deux chapelles latérales de même forme. Les lieux de culte habituellement ouverts à la visite et au receuillement restent accessibles au cours des Journées du Patimoine dans les conditions d’acceuil du public habituelles. Les lieux ouverts spécifiquement pour les Journées du Patrimoine sont soumis au contrôle du pass sanitaire. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Chapelle du Sacré Coeur Place Flandrine de Nassau, rue nationale Les Sables-d’Olonne 85100 Les Sables-d’Olonne Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 23 16 00 https://www.lessablesdolonne.com

