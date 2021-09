Taulignan Chapelle du Pradou Drôme, Taulignan Petite randonnée à la découverte d’un ancien captage d’eau du bourg de Taulignan – 2 km Chapelle du Pradou Taulignan Catégories d’évènement: Drôme

Taulignan

Petite randonnée à la découverte d’un ancien captage d’eau du bourg de Taulignan – 2 km Chapelle du Pradou, 19 septembre 2021 10:30, Taulignan. Journée du patrimoine 2021 Chapelle du Pradou. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h30 Petite randonnée à la découverte d’un ancien captage d’eau du bourg de Taulignan – 2 km * *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

entrée libre

Chapelle du Pradou Place du Pradou 26770 Taulignan Taulignan 26770 bourg Drôme

0675979767 http://lesonzetours.fr

Le bourg de Taulignan d’origine médiéval a gardé 11 de ses 14 tours et ses remparts. Le bourg possède de nombreuses maisons, fontaines, lavoirs remarquables.

Crédits : ©Taulignan Gratuit

Heure : 10:30 - 12:00