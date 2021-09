Nantes Chapelle du martray Loire-Atlantique, Nantes Visite de la champignonnière du Martray Chapelle du martray Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite de la champignonnière du Martray Chapelle du martray, 17 septembre 2021 16:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Chapelle du martray. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur

17 – 19 septembre Visite de la champignonnière du Martray * Vous découvrirez ce lieu remarquable qui est la chapalle du Martray dans laquelle se situe une champignnonière. 100kg de champignons sont produits chaque semaine au sein même de ses murs.

Vous y retrouverez les coulisses de cette activité d’agriculture urbaine.https://www.lechampignonurbain.fr/ *

vendredi 17 septembre – 16h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit sur inscription pour faciliter la visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Chapelle du martray 4 rue du trépied, 44000 nantes Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13400296.jpg 0662716540 https://www.lechampignonurbain.fr/

Chapelle du XIXème appartenant au patrimoine de la ville de Nantes qui a été mis à disposition du GAEC le Champignon Urbain pour y créer une champignonnière.

Crédits : Ville de Nantes Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Chapelle du martray Adresse 4 rue du trépied, 44000 nantes Ville Nantes Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Chapelle du martray Nantes