Marlenheim Chapelle du Marlenberg Bas-Rhin, Marlenheim Découvrez une chapelle au milieu des vignes Chapelle du Marlenberg Marlenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marlenheim

Découvrez une chapelle au milieu des vignes Chapelle du Marlenberg, 18 septembre 2021 08:00, Marlenheim. Journée du patrimoine 2021 Chapelle du Marlenberg. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez une chapelle au milieu des vignes * *

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Chapelle du Marlenberg Rue de la Chapelle, 67520 Marlenheim Marlenheim 67520 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location63533091.jpg 03 88 59 29 55 http://www.marlenheim.com

La chapelle a été construite en 1683 et agrandie en 1772. Le sanctuaire du Marlenberg se distingue par un toit à bulbe en ardoise. Il offre une vue sur la plaine d’Alsace, jusqu’à la cathédrale de Strasbourg. Il occupe l’emplacement d’un oratoire bâti, selon la légende, au XIVe siècle, à la suite du vœu fait à la Vierge par trois frères pris dans une tempête au cours d’un pèlerinage en Terre sainte.

Pour y accéder un escalier est bordé de 7 petits oratoires : bel exemple de l’art populaire alsacien au XVIIIe siècle, restauré en 2013. Au cours de son histoire, la chapelle se signale comme un but de pèlerinage sous le vocable : Chapelle de la Croix, de la Vierge douloureuse et des quatorze saints auxiliaires.

Crédits : Cercle d’histoire Kronthal & Mossig Marlenheim – Licence libre Gratuit ©Cercle d’histoire Kronthal & Mossig

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marlenheim Autres Lieu Chapelle du Marlenberg Adresse Rue de la Chapelle, 67520 Marlenheim Ville Marlenheim Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Chapelle du Marlenberg Marlenheim