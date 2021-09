Saint-Junien Chapelle du cimetière Haute-Vienne, Saint-Junien Hommage à Pierre Eberhart Chapelle du cimetière Saint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Hommage à Pierre Eberhart Chapelle du cimetière, 18 septembre 2021 17:30, Saint-Junien. Journée du patrimoine 2021 Chapelle du cimetière. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30 Hommage à Pierre Eberhart * Inauguration d’une plaque commémorative à la mémoire de Pierre Eberhart. La municipalité de Saint-Junien a souhaité rendre hommage à Pierre Eberhart, né en 1963 en Seine-et-Marne et décédé à Saint-Junien en décembre 2020. Pierre, dont la famille maternelle était originaire de Saint-Junien, est un bienfaiteur de la ville. Historien et archéologue, il fit de nombreux dons à la médiathèque municipale et aux archives de la ville. Cette dernière lui doit le dégagement de la crypte de la chapelle du cimetière au milieu des années 60. La commune conserve les objets trouvés lors des fouilles et notamment une bulle papale qui est aujourd’hui exposée dans la vitrine d’art sacré de la collégiale. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

*

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle du cimetière Boulevard Louis Blanc, 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne

05 55 43 06 90 http://www.saint-junien.fr

Dédiée tour à tour à sainte Madeleine, puis au mystérieux saint Guignefort, la chapelle du cimetière fut également le siège des Pénitents bleus. Parmi les éléments remarquables à découvrir en son sein : le retable restauré en 2012-2013. La chapelle est mentionnée dès le XIIIe siècle. Au XVIIe siècle, les pénitents bleus s’y installent, l’agrandissent et la dotent d’un splendide retable baroque. La visite permet de découvrir son architecture sobre et les témoins de la présence des pénitents bleus.

