Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découverte guidée d’une chapelle classée en cours de restauration * Découvrez un chantier de restauration d’envergure, commentée par des professionnels passionnés. À l’occasion de ce week-end patrimonial, la Commune de Meistratzheim ouvre les portes de la chapelle du cimetière (Monument Historique) actuellement en cours de restauration.

Chantier choisi par la Mission Stéphane Bern pour le loto du Patrimoine. En présence du Maître d’œuvre Michel Burlet-Plan (Architecte DPLG-DCHEC) et de Katia La Grasta, restauratrice en charge de la restauration des fresques récemment découvertes dans le chœur XVIIIe. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre, selon protocole sanitaire en vigueur. Départ des visites au fil de l’arrivée des visiteurs.

Chapelle du Cimetière Rue de l’Église, 67210 Meistratzheim Meistratzheim 67210 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65991309.jpg 03 88 95 54 37 https://www.meistratzheim.fr/

La Chapelle du cimetière est actuellement en travaux de rénovation : c’est un chantier choisi par la Mission Stéphane Bern pour le loto du Patrimoine.

