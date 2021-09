Quimperlé Chapelle des Ursulines Finistère, Quimperlé Ouvrez l’œil ! Chapelle des Ursulines Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

La chapelle de Notre-Dame-des-sept-douleurs, dite chapelle des Ursulines, est un Monument Historique du XVIIe siècle, situé dans un ancien ensemble monastique fondé par une communauté d’Ursulines se consacrant à l’éducation des filles. En 1652, les Ursulines de Tréguier sont autorisées à fonder un établissement.

En 1674 (date regravée), les bâtiments conventuels sont achevés, tout comme l´église. Expulsion des religieuses et vente comme bien national en 1792. Retour de la congrégation et reprise de l´enseignement à partir de 1803.

En 1907, suite à la loi de séparation des Églises et de l´État, départ des Ursulines et installation d´une école primaire supérieure de jeunes filles. L´ancienne église conventuelle, propriété de la commune, sert depuis 1996 de lieu d´exposition.

En 2002, un projet de restauration, de restructuration et d´agrandissement de l´établissement scolaire, propriété du département. Aujourd’hui, cet ensemble monastique est devenu le collège Jules Ferry et la chapelle est dévolue, depuis 1996, aux expositions d’art contemporain. La chapelle est au centre de l’édifice avec les locaux des religieuses d’un côté et les bâtiments pour l’enseignement de l’autre.

