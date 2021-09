Brélévenez Chapelle des Ursulines Brélévenez, Côtes-d'Armor Remise du prix Langlais Chapelle des Ursulines Brélévenez Catégories d’évènement: Brélévenez

Remise du prix Langlais Chapelle des Ursulines, 18 septembre 2021 10:00, Brélévenez

Samedi 18 septembre, 10h00 Remise du prix Langlais * Proposée par Kuzul ar Brezhoneg, en partenariat avec la Ville de Lannion

Le prix Langleiz, créé après le décès de l’écrivain et artiste Xavier de Langlais (1906-1975) par Madame de Langlais (1910-2005), et décerné par Kuzul ar Brezhoneg, est attribué à l’auteur.e d’un ouvrage ou à l’ensemble de son oeuvre en langue bretonne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Chapelle des Ursulines, 22300, Lannion Brélévenez 22300 Côtes-d'Armor

