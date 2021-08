Paladru Chapelle des Trois Croix Isère, Paladru Journée “porte ouverte” de la chapelle des trois croix à Paladru et animations autour du patrimoine. Chapelle des Trois Croix Paladru Catégories d’évènement: Isère

Paladru

Journée “porte ouverte” de la chapelle des trois croix à Paladru et animations autour du patrimoine. Chapelle des Trois Croix, 18 septembre 2021 09:00, Paladru. Journée du patrimoine 2021 Chapelle des Trois Croix. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h00, 14h00 Journée “porte ouverte” de la chapelle des trois croix à Paladru et animations autour du patrimoine. * Samedi 18 Septembre 2021, 9h-12h et 14h-18h. Porte ouverte de la chapelle des trois croix à Paladru :

Après sa restauration terminée en 2017, le visiteur pourra contempler l’intérieur de cette chapelle, habituellement fermée au public. Exposition des 1ère études autour de Châteauvieux : L’association présentera ses études autour de ce château en ruines occupé du XIIème au XIVème siècle et un extrait de l’histoire généalogique des seigneurs de Paladru dont sa reconstitution du XIIème au XVème siècle vient d’être initiée. Initiation à l’héraldique, science des blasons :

A partir des armoiries des seigneurs locaux figurant dans l’arbre généalogique des seigneurs de Paladru, des ateliers seront proposés aux enfants autour de jeux et dessins liés au blasons de ces seigneurs. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre.

Chapelle des Trois Croix Chemin des Trois Croix, 38850 Paladru Paladru 38850 Isère Crédits : © APPP Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Isère, Paladru Autres Lieu Chapelle des Trois Croix Adresse Chemin des Trois Croix, 38850 Paladru Ville Paladru Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Chapelle des Trois Croix Paladru